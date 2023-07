Inter, tournée in Giappone: cambia il luogo della conferenza stampa

L’Inter domani si metterà in viaggio per la tournée in Giappone dove giocherà diverse amichevoli. La prima sarà quella in programma giovedì 27 contro l’Al-Nassr di Marcelo Brozovic. Alla vigilia, secondo quanto riportato da prtimes.jp, il club nerazzurro terrà una conferenza stampa con allenamento aperto.

MODIFICA – Giovedì 27 luglio in Giappone (Osaka) l’Inter affronterà l’Al-Nassr. Alla vigilia, il club terrà una conferenza stampa e successivamente un allenamento aperto, inizialmente fissato presso l’Hanazono Rugby Stadium di Higashiosaka, ma per dei motivi legati ad alcuni lavori di manutenzione del campo, il luogo è stato modificato. Secondo quanto riportato dal sito giapponese dedicato proprio alla tournée dei nerazzurri, la conferenza stampa si terrà presso lo Stadio Yodoko Sakura tra le 9:30 e le 10 locali, quindi le 2:30 e le 3 ore italiane. Successivamente, come già detto, nello stesso impianto si terrà l’allenamento della squadra agli ordini di mister Simone Inzaghi.

Fonte: prtimes.jp [inter-japan-tour.com]