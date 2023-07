Scamacca, non convocato dal West Ham! Indizio di mercato? Non proprio

Scamacca è uno dei nomi seguiti dall’Inter per completare l’attacco. Il centravanti italiano che piace tanto anche alla Roma, non è stato convocato dal West Ham. Questo potrebbe essere un indizio di mercato, ma non è detto.

VIA DAL MERCATO – Gianluca Scamacca presto potrebbe dire addio al West Ham, considerato il forte interesse della Roma, ma è stato accostato anche al mercato dell’Inter. L’ex Sassuolo non è stato convocato dal West Ham per l’amichevole in programma oggi contro il Dagenham & Redbridge e questo potrebbe essere un indizio, o pura scelta tecnica. Dato che oltre Scamacca, mancavano anche altri suoi compagni di squadra titolari nell’ultima amichevole come Emerson Palmieri, Paquetà, Ogbonna, Fornals, Ings e Antonio.