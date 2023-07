Dzeko si presenta al Fenerbahce: «Qui per vincere! Due anni fa i primi contatti»

Dzeko ha lasciato l’Inter per trasferirsi al Fenerbahce. L’attaccante bosniaco è carico per questa nuova avventura e in conferenza stampa ha parlato delle sue prime impressioni e della fascia da capitano che gli è stata affidata.

PRIME IMPRESSIONI – Edin Dzeko è carico in vista della nuova avventura al Fenerbahce: «Sono qui per far vincere il Fenerbahce, le mie prime impressioni sono state positive. La cosa importante adesso è lavorare, ci prepariamo per la nuova stagione. Non ho problemi di ruolo in campo, farò quello che mi viene chiesto. Quello che conta è come gioca la squadra, le critiche ci saranno sempre quando non giocheremo bene, ma il gruppo deve restare unito. Una squadra come il Fenerbahce merita il meglio, quindi deve tornare a vincere. Prometto ai tifosi che faremo il massimo».

CAPITANO – Edin Dzeko commenta con soddisfazione la scelta di affidargli la fascia da capitano: «Un grande onore per me, voglio contribuire alla vittoria della squadra, servirà fare bene in gni partita, non solo nei derby. Non mi piace mai perdere, sono qui per aiutare la squadra. Il mio primo incontro con il Fenerbahce risale a due anni fa, abbiamo parlato e sono rimasto impressionato dal club, ma in quel momento avevo raggiunto un accordo con l’inter e non se n’é fatto più nulla».