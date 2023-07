Sommer all’Inter, i tempi si allungano: il Bayern Monaco lo convoca

Sommer ad oggi è l’obiettivo principale per la porta dell’Inter, dopo l’addio di André Onana. I tempi del suo trasferimento, però, si sono allungati, soprattutto dopo che il Bayern Monaco ha fatto sapere di voler trovare prima un sostituto. Intanto, per la tournée in Asia, il club tedesco lo ha convocato.

CONVOCATO – Yann Sommer è stato convocato dal Bayern Monaco in vista della tournée in Asia. Niente da fare per Manuel Neuer, a lavoro dopo l’infortunio per recuperare la migliore condizione. Questo è soprattutto il motivo della convocazione del portiere svizzero obiettivo dell’Inter. Di seguito la lista completa dei giocatori convocati dal club tedesco

Fonte: Pagina Twitter [Bayern Monaco]