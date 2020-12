FOTO – Inter-Spezia, tutto pronto negli spogliatoi al Giuseppe Meazza

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Tra poco più di un’ora al Giuseppe Meazza ci sarà il fischio d’inizio di Inter-Spezia, ultima gara casalinga dei nerazzurri nel 2020: negli spogliatoi è tutto pronto per l’incontro

Tutto pronto negli spogliatoi del Giuseppe Meazza per Inter-Spezia, ultima gara casalinga dei nerazzurri in questo 2020. La società nerazzurra ha pubblicato sul suo profilo twitter le consuete foto dagli spogliatoi con le maglie che verranno indossate dai giocatori: dopo la terza maglia usata contro il Napoli, si torna alla consueta prima divisa casalinga.

