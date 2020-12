L’Inter ha ritrovato Sensi, Conte gestisce e Mancini osserva – SM

Stefano Sensi sembra sia giunto alla fine del suo calvario. Il centrocampista dell’Inter ha superato i suoi problemi fisici e i nerazzurri contano di ritrovarlo a pieno regime da gennaio. Conte e Mancini osservano interessati

In casa Inter sembra essere finalmente finito il calvario di Stefano Sensi. Antonio Conte sta gestendo con parsimonia il ritorno in squadra del centrocampista che nelle ultime partite ha avuto a disposizione alcuni scampoli di partita facendo intravedere le qualità che lo avevano portato ad essere un intoccabile nell’Inter di Antonio Conte nei primi mesi della scorsa stagione. Secondo “Sport Mediaset” in casa nerazzurra si conta di poter riavere il giocatore a pieno regime dall’inizio di gennaio: nella gestione del giocatore fatta da Antonio Conte c’è anche uno spettatore interessato come il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini.