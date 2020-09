FOTO – Inter, si lavora ad Appiano: concentrazione Kolarov! Barella OK

L’Inter continua a lavorare in vista della prima partita di campionato, che per i nerazzurri slitta al 26 settembre quando a San Siro arriverà la Fiorentina. La squadra di Conte si è allenata in mattinata, tra concentrazione e tanti sorrisi. Barella tranquillizza i tifosi interisti (vedi articolo)

SORRISI – L’Inter si prepara per la prima di campionato, in programma sabato 26 settembre alle ore 20.45 a San Siro contro la Fiorentina. Dopo l’amichevole con il Lugano, i nerazzurri sfideranno domani la Carrarese e sabato il Pisa. L’Inter su Instagram ha pubblicato qualche scatto della seduta di allenamento odierna: concentrazione sul volto del neo nerazzurro Aleksandar Kolarov. Nicolò Barella si allena regolarmente, dunque allarme rientrato dopo la botta subita con il Lugano.