Inter, Lukaku in lizza come miglior giocatore dell’Europa League! I nomi

Romelu Lukaku

L’Inter vede Lukaku nella shortlist per il miglior giocatore dell’edizione 2019/20 dell’Europa League, vinta dal Siviglia proprio contro i nerazzurri di Conte. Di seguito quanto rivelato da Alciato su Twitter

PRESENTE – L’Inter è rappresentata da Romelu Lukaku nella shortlist per il miglior giocatore dell’Europa League 2019/20, vinta dal Siviglia in finale proprio contro i nerazzurri di Antonio Conte. Il belga se la vedrà con Ever Banega, ormai ex Siviglia e Bruno Fernandes del Manchester United.