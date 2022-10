Fiorentina-Inter, in difesa torna Bastoni. Poi solito ballottaggio – SM

L’Inter si prepara ad affrontare la Fiorentina al Franchi sabato sera. Simone Inzaghi cerca risposte dalla sua squadra soprattutto per dare continuità alla ripresa della squadra, con o senza Romelu Lukaku. A proposito di equilibri, secondo Sport Mediaset in difesa torna Alessandro Bastoni, ma ci sarà un altro ballottaggio.

IN DIFESA – Si aspetta una grande partita al Franchi tra Fiorentina e Inter nonostante il momento non benissimo dei viola che davanti al proprio pubblico e contro una grande squadra, vorranno sicuramente mostrare tutto il loro valore. La squadra di Simone Inzaghi dal canto suo vuole dare continuità ai risultati, e soprattutto al rendimento della difesa che nelle ultime partite ha ritrovato un certo equilibrio. Rispetto la sfida casalinga con la Salernitana, proprio in difesa tornerà Alessandro Bastoni, ma potrebbe giocare ancora dal 1′ Francesco Acerbi al centro della difesa. Ballottaggio aperto, come sempre, con il collega Stefan de Vrij.

Fonte: Sport Mediaset