Prima Pagina IN Edicola: Lukaku a Firenze? Inzaghi ha deciso!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inzaghi ha deciso: no Lukaku a Firenze. L’attaccante belga si allenerà alla Pinetina per la Champions League: non è in buone condizioni. L’Inter con Dzeko contro la Viola.

TUTTOSPORT

Anche oggi l’Inter non viene citata in prima pagina, ma c’è ancora spazio per la Superlega: si farà! Ma è rivolta in Spagna e Garmania. Intervista a Bernd Reichart, nuovo ad della società che si occupa de progetto.