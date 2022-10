Esposito, solo quindici minuti in campo: l’Anderlecht perde ancora

Sebastiano Esposito continua a non trovare spazio in Belgio. Nell’ultimo match dell’Anderlecht, il nerazzurro in prestito ha giocato appena quindici minuti. La partita si è conclusa per 3-2 in favore dello Zulte Waregem, ultimo in classifica.

NONI – Terza sconfitta consecutiva per l’Anderlecht e ennesima panchina per Sebastiano Esposito. La squadra belga ha perso 3-2 contro l’ultima in classifica, lo Zulte Wagemen. Sotto dopo cinque minuti, i ragazzi di Felice Mazzu riescono a ribaltare il match. Ci pensa prima Fabio Silva, gioiellino in prestito dagli Wolves. Il vantaggio arriva invece grazie a un’ex conoscenza della Serie A: Amadou Diawara. AL 72′ però l’Anderlecht rimane in 10 e subisce la rimonta al 95′. Zero punti e nono posto in classifica.

QUINDICI – Esposito continua a non trovare spazio, nonostante i risultati negativi della squadra. L’attaccante dell’Inter è entrato all’86’. Complice un lungo recupero riesce a giocare 15 minuti. Il classe 2002 aveva trovato il gol su rigore contro il West Ham in Conference League. Ciò non è bastato a Mazzu per dargli una vera occasione. Prima della partita di oggi, contro il Club Brugge ha giocato solo nove minuti (vedi articolo). Il prestito in Belgio non sta dando i risultati sperati a nessuna delle parti coinvolte: Esposito, l’Anderlecht e l’Inter.