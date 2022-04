Dybala scalzato da… Cuadrado in Juventus-Inter? Allegri studia l’attacco

È già l’antivigilia di Juventus-Inter. Buone notizie per Massimiliano Allegri che ha disposizione tutti i giocatori. Intanto, pensa all’attacco da schierare con il dubbio Dybala per Cuadrado

ATTACCO − Mancano solamente due giorni a Juventus-Inter, Derby d’Italia più che mai decisivo in ottica Scudetto. Se in casa Inter, si guarda alle condizioni di Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij (vedi articolo), Massimiliano Allegri è sicuramente di tutt’altro umore. Il tecnico bianconero, infatti, ha tutti i giocatori a disposizione eccetto i lungodegenti Federico Chiesa e Weston McKennie. In Juventus-Inter, il dubbio rimane il modulo da schierare: 4-3-3 o 4-4-2 con Paulo Dybala in panchina e Juan Cuadrado dentro. Il colombiano, infatti, rimane favorito sulla Joya per giocare da esterno destro tutta fascia. Se Allegri scegliesse proprio quest’ultima idea, allora l’attacco bianconero sarà formato da Dusan Vlahovic e Alvaro Morata.