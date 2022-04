Juventus-Inter, Inzaghi sorride: buone notizie su Brozovic e De Vrij

Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi su Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij in vista di Juventus-Inter, in programma domenica sera.

TWEET – Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset, ha riportato le ultime dall’allenamento dell’Inter su Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij all’interno di un suo messaggio su Twitter. “Brozovic tutto in gruppo tranne la partitella per precauzione, migliora anche De Vrij“.

Fonte: Twitter Marco Barzaghi