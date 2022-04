Biasin: «Lautaro Martinez? Meglio tenerlo uno così che poi lo si rimpiange»

L’Inter lavora ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro la Juventus. I nomi intanto del calciomercato si susseguono e la questione Paulo Dybala tiene banco. Secondo molti l’arrivo dell’argentino costringerebbe l’addio di Lautaro Martinez. Ecco il pensiero di Fabrizio Biasin.

OPINIONE – L’Inter lavora in vista della sfida contro la Juventus domenica sera. I nerazzurri devono vincere assolutamente per tenere aperto il discorso scudetto fino a fine stagione. Inzaghi lavora ad Appiano Gentile con il gruppo al completo da oggi. Fabrizio Biasin, giornalista di Libero Quotidiano, parla di un possibile addio di Lautaro Martinez per far arrivare Paulo Dybala. «Ogni giorno nuovi media spingono Lautaro fuori dall’Inter in nome di ipotetici e fantasiosi incastri di mercato. E molti approvano. Opinione personale: salvo offerte irrinunciabili uno così è meglio tenerselo stretto, che poi è un attimo rimpiangerlo. Forza sempre, Lautaro».

Fonte: Twitter Biasin