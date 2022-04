Raul Moro, paura sul Raccordo Anulare: picchiato e rapinato dell’auto

L’Inter si avvicina alla sfida di domenica contro la Juventus. Simone Inzaghi oggi ritrova il gruppo al completo ad Appiano Gentile con anche i due cileni pronti ad allenarsi. Intanto, un giocatore della Lazio, è stato vittima di una violenta rapina a Roma: Raul Moro.

DISAVVENTURA – L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista della sfida di domenica sera contro la Juventus. I nerazzurri devono assolutamente vincere per tenere aperto il discorso scudetto. L’ex tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, sa come vincere allo Stadium. Intanto però, un calciatore della Lazio, ha vissuto attimi di paura a Roma sul Raccordo Anulare. Raul Moro, attaccante dei biancocelesti, è stato infatti picchiato e rapinato n ella serata di giovedì mentre percorreva, con il padre, il Grande Raccordo Anulare. Raul Moro è stato picchiato assieme al padre da 4 malviventi che, prima di fuggire via, hanno derubato dell’auto il calciatore biancoceleste. Una brutta disavventura per Raul Moro.