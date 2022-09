Dybala recuperato? Già varato un piano per tornare subito a Roma – Sky

Sempre più probabile l’impiego di Paulo Dybala contro l’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma ha già varato un piano per il rientro “anticipato” dell’argentino.

PIANO PER IL RIENTRO – José Mourinho dopo aver recuperato Lorenzo Pellegrini, aspetta anche Paulo Dybala. Da oggi il tecnico portoghese studierà la formazione anti-Inter da schierare sabato a San Siro. In attacco, però, prima di prendere decisioni, dovrà aspettare novità dall’attaccante argentino. Intanto il club giallorosso ha già arato un piano di viaggio per avere l’argentino subito disposizione: partirà mercoledì mattina da New York, dopo gli impegni della nazionale argentina, per essere a Fiumicino nella tarda serata italiana. In questo modo già giovedì potrà presentarsi a Trigoria per una blanda seduta defaticante e poi partecipare a pieno titolo all’allenamento di rifinitura del venerdì.