Inter, riflettori sempre più accesi su Asllani: occhi su Albania-Islanda

Gli occhi del mondo Inter oggi saranno rivolti verso Albania-Islanda, vale a dire l’ultimo impegno con la nazionale di Asllani prima del ritorno ad Appiano dove dovrà raccogliere il testimone di Brozovic.

ALL LIGHTS ON ASLLANI – L’infortunio accusato da Brozovic con la Croazia minaccia di avere un decorso lungo. Con tempi forse fino a un mese. E questo fatto punta i riflettori del mondo Inter sulla sua riserva designata. Vale a dire Kristjan Asllani. A cominciare proprio da stasera, quando il giovane centrocampista avrà il suo ultimo impegno con l’Albania prima di tornare ad Appiano.

ULTIMO TEST CON L’ALBANIA – Sulla partita di Nations League di stasera ci sarà più attenzione del previsto. Asllani ha già giocato titolare nella prima partita di questa sosta contro Israele, mettendo preziosi minuti nelle gambe in vista delle prossime partite dell’Inter. Ma ai tempi Brozovic non si era ancora infortunato. Non c’era la percezione del peso che l’albanese avrebbe dovuto portare sulle sue spalle nell’immediato futuro. La sfida con l’Islanda, pur in un contesto totalmente diverso, diventa una sorta di prova generale. In cui il giovane è chiamato a dare le prime risposte. Una sorta di biglietto da visita. In bocca al lupo.