Inter in nazionale: finalmente si finisce, triplo appuntamento fino alla notte

Sosta per le nazionali giunta alle ultime battute e che per l’Inter, nonostante i gol ieri di Dimarco e Dzeko, è da dimenticare per l’infortunio di Brozovic con la Croazia (vedi articolo). Oggi giocano gli ultimi quattro, Correa e Lautaro Martinez quando in Italia sarà già formalmente mercoledì (alle 2 di stanotte amichevole fra Argentina e Giamaica a Harrison in America).

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2022

KRISTJAN ASLLANI – Albania-Islanda (UEFA Nations League – 6ª giornata Gruppo 2 Lega B) ore 20.45 a Tirana, Albania

ANDRÉ ONANA – Corea del Sud-Camerun (amichevole) ore 13.00 a Seul, Corea del Sud