De Paola: «Skriniar via a zero follia! Marotta presto dagli applausi ai fischi»

Paolo De Paola, ospite negli studi di Sportitalia, ha parlato di Skriniar e della sua delicata situazione in casa Inter. Chiamato in causa anche l’AD nerazzurro Marotta

DECISIONE − De Paola dice sulla situazione Skriniar all’Inter: «Follia perderlo a zero, simile a Leao nel Milan. Problemi grossi che riguardano attacco e difesa. Gli applausi che venivano fatti in estate a Marotta erano perché aveva ripreso Lukaku e tenuto Skriniar. Ora non possono essere tramutati in fischi! Ce da prendere immediatamente una decisione in merito al difensore. Perché sarebbe quasi una follia perderlo a zero dopo un estate in cui potevi incassare 60 milioni».