Brozovic, infortunio e stop lungo! Croazia sotto accusa: i tempi di recupero – CdS

Brozovic, si tratta di una lesione muscolare il problema fisico accusato in Nazionale. Presto nuovi esami, anche se la Croazia è sotto accusa per la gestione del giocatore. Come riportato dal Corriere dello Sport, si allungano i tempi di recupero.

TEMPI LUNGHI – Della gestione della vicenda, l’Inter non ha gradito la partenza di Marcelo Brozovic con la sua Nazionale nonostante prima della sfida con l’Udinese aveva accusato un leggero affaticamento. Con la Croazia ha giocato novanta minuti la prima partita, per poi tornare di nuovo in campo contro l’Austria. Contro la Roma avrebbe saltato a prescindere la sfida perché squalificato, ma con questo infortunio, l’Inter dovrà fare a meno di lui per tanto tempo. Almeno un mese. Salterà sicuramente il doppio confronto con il Barcellona e i match con Sassuolo e Salernitana. Il resto si capirà meglio nei prossimi giorni e soprattutto dopo nuovi controlli. Simone Inzaghi punta a riaverlo prima di gennaio: da sabato al 13 novembre ci sono 12 gare ufficiali.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti