Lukaku rischia di saltare la sfida con la Roma! In campo solo in un caso – CdS

Contro la Roma, Simone Inzaghi non solo dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic (vedi QUI), ma rischia di dover rinunciare anche a Romelu Lukaku. Il belga ha fatto passi da gigante dopo l’infortunio, ma come sottolineato dal Corriere dello Sport, l’Inter non vuole correre rischi e per questo motivo contro la Roma giocherà solo in un caso specifico.

IN STANDBY – Romelu Lukaku sta recuperando dall’infortunio ma non è ancora certo al 100% che contro la Roma ci sarà. Il belga sarà utilizzato nell’undici iniziale solo se l’esame di controllo al flessore della coscia sinistra certificherà la completa guarigione del muscolo e se la sua condizione atletica sarà ritenuta sufficiente per non esporlo al rischio di nuovo infortunio. Lukaku ha una muscolatura importante che, per essere sottoposta alle accelerazioni che caratterizzano il suo gioco, necessita di una condizione fisica ottimale. Contro la Roma, dunque, non va escluso che giochi ancora l’ex Edin Dzeko in coppia con Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti