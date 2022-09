Skriniar, rinnovo Inter difficile: ceduto al PSG a cifre al ribasso a gennaio?

Non sarebbe facile il rinnovo di Milan Skriniar con l’Inter. Dopo il mancato addio in estate, il difensore potrebbe essere ceduto al PSG a gennaio.

IPOTESI – Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’ipotesi mancato rinnovo di contratto di Milan Skriniar, porterebbe necessariamente alla cessione del difensore a gennaio con un’offerta al ribasso da parte del PSG. Il club parigino, dopo la proposta rifiutata da 60 milioni di euro in estate, potrebbe offrire una cifre minore della metà: 25 prendere o lasciare, visto che altrimenti la società nerazzurra perderebbe a zero sei mesi più tardi.

INCONTRO – Di certo l’Inter non può pareggiare l’offerta dei francesi al giocatore: troppi i 9 milioni offerti dalla società parigina al centrale per le casse nerazzurre. Il prossimo mese dovrebbe tenersi l’incontro in cui Beppe Marotta potrebbe offrire allo slovacco un contratto fino al 2027 con un ingaggio pari al massimo a 6/6.5 milioni, minore di quanto chiede la controparte, viste le lusinghe francesi. Dovrebbero servire quindi un atto di fede del difensore e un (improbabile) sforzo in più da parte del club meneghino. Qualcosa di diverso potrebbe succedere in caso di cessione della società, la cui vicenda però non sembra però essere chiara. In conclusione, al momento l’ipotesi cessione di Skriniar nella sessione di mercato invernale è plausibile e probabile.

Fonte: SportMediaset.it