Bastoni non bene anche in Nazionale. Doppio (duro) lavoro per Inzaghi

Inzaghi dovrà prima recuperare mentalmente e poi fisicamente l’Inter, soprattutto Alessandro Bastoni, apparso in netta difficoltà in questo inizio di stagione, anche con l’Italia.

RECUPERO – Tornano i primi nazionali ad Appiano Gentile (vedi QUI), e il lavoro per Simone Inzaghi si fa sempre più duro. Oltre a dover far fronte alle pesanti assenze di Marcelo Brozovic e, presumibilmente anche quella di Romelu Lukaku (vedi articolo), il tecnico nerazzurro dovrà prima recuperare mentalmente questa squadra. Tra i giocatori che non hanno iniziato al meglio questa stagione c’è sicuramente Alessandro Bastoni. Con l’Italia non ha giocato titolare, ma è entrato nel secondo tempo al posto di Francesco Acerbi. Anche con la maglia azzurra, però, il giovane ha avuto qualche difficoltà di troppo, rischiando di causare anche un calcio di rigore con tanto di cartellino rosso. Inzaghi avrà dunque cinque giorni a disposizione per provare a recuperare psicologicamente e fisicamente Alessandro Bastoni in vista della sfida con la Roma, ma soprattutto per il tour de force che aspetta ai nerazzurri.