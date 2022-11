Doveri arbitro di Juventus-Inter: tre derby d’Italia nei precedenti, mai a Torino

Doveri sarà l’arbitro di Juventus-Inter, match della tredicesima giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 1, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match dell’Allianz Stadium.



I PRECEDENTI – Juventus-Inter sarà la ventottesima partita per Daniele Doveri come arbitro dei nerazzurri. L’ultima è la trasferta conclusiva della passata stagione, 1-3 in casa del Cagliari il 15 maggio. La prima invece fu in un turno infrasettimanale, una vittoria in rimonta per 3-2 contro la Sampdoria al Meazza il 31 ottobre 2012. Poi però si è dovuto attendere ben quattro anni per la seconda, l’8 gennaio 2017 (altro ribaltone, da 1-0 a 1-2 con Ivan Perisic protagonista con una doppietta) sul campo dell’Udinese. In totale undici i successi, contro nove pareggi e sette sconfitte.

DERBY D’ITALIA – Duecento presenze in Serie A per Doveri ma questo è il suo primo Juventus-Inter come arbitro. Almeno a Torino, perché ne ha già fatti tre ma tutti al Meazza. Il 16 maggio 2015 vincono 1-2 i bianconeri, con un rigore concesso per uno scellerato fallo di Nemanja Vidic valso il momentaneo 1-1. Più interessanti gli altri due, che coincidono con altrettante vittorie dell’Inter. Il 17 gennaio 2021 finisce 2-0, con i gol del grande ex Arturo Vidal e di Nicolò Barella su splendido lancio di Alessandro Bastoni. Poi la finale di Supercoppa Italiana dello scorso 12 gennaio, risolta dalla rete di Alexis Sanchez al 121′ per il 2-1 ai tempi supplementari. Nella circostanza altro rigore concesso da Doveri, stavolta all’Inter, per un fallo di Mattia De Sciglio ai danni di Edin Dzeko (c’era).