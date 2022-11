Juventus-Inter, Allegri e i cambi di formazione sono una certezza – TS

Juventus-Inter è una delle sfide più avvincenti in ogni stagione per entrambe le squadre. Allegri è in procinto di cambiare per l’ennesima volta la formazione iniziale dopo le ultime prestazioni contro Lecce e Paris-Saint-Germain: l’analisi di Tuttosport.



TANTI CAMBI – La Juventus è ormai pronta per la partita contro l’Inter e Massimiliano Allegri sembra certo della scelta di cambiare ancora una volta la formazione (vedi articolo) . Per lui sarà la tredicesima volta in altrettante partite in questa stagione di Serie A (vedi articolo). Nella sua prima esperienza alla Juventus la tendenza non era affatto diversa. Come riporta Tuttosport, su 190 partite da allenatore bianconero per 185 volte la formazione non è stata la stessa. La differenza tra i due casi però è palese se si pensa agli infortuni di questa stagione o della scorsa. Nel primo anno e mezzo dal ritorno di Allegri la Juventus ha dovuto sopperire continuamente ad assenze forzate e questo ha provocato i numerosi cambi. L’alternanza tra i portieri, i diversi problemi fisici di Leonardo Bonucci, la rottura del crociato di Federico Chiesa, la pubalgia di Dusan Vlahovic e tante altre problematiche che hanno indotto ad altre scelte. Nelle ultime settimane Allegri ha voluto anche dar fiducia ai giovani, facendo partire dal primo minuto Matias Soulé o lo stesso Nicolò Fagioli. Oggi si riproporrà molto probabilmente questa tendenza, con l’obiettivo di superare il difficile test Juventus-Inter.

Fonte: Tuttosport