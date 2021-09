Dimarco, jolly prezioso per Inzaghi. Titolare contro la Sampdoria?

Federico Dimarco è tornato all’Inter dopo il prestito all’Hellas Verona. L’esterno, prodotto del vivaio nerazzurro, è un importante jolly per Inzaghi. Una chance da titolare contro la Sampdoria?

JOLLY – Federico Dimarco ha subito avuto un impatto positivo all’Inter. L’esterno, reduce dal prestito all’Hellas Verona, club con il quale ha disputato un ottimo campionato, è entrato subito nelle meccaniche di gioco predicate da Inzaghi, fungendo da rincalzo “di lusso” a Perisic e dimostrando di essere un jolly: oltre che da esterno, infatti, il prodotto del vivaio nerazzurro è stato impiegato, seppur solo un amichevole, anche come centrale di sinistra. Con la sfida alla Sampdoria alle porte, Inzaghi potrebbe decidere di concedere a Dimarco una chance da titolare.

CHANCE – Il calendario compresso e la moltitudine di impegni ravvicinati che attendono l’Inter, potrebbero spingere Inzaghi a valutare un mini-turnover. Ecco che quindi è possibile pensare di vedere Dimarco titolare a sinistra, al posto di un Perisic inevitabilmente stanco per le fatiche con la nazionale croata. Difficile, invece, Mercoledì c’è il Real Madrid, sfida di grande importanza per i nerazzurri che dovranno dimostrare di essere cresciuti, specie in Champions League. Difficile, invece, vederlo nei tre di difesa: Bastoni è pienamente a disposizione e, salvo sorprese, partirà lui titolare.