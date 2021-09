Seedorf: «L’Inter ha perso giocatori importanti e non facilmente sostituibili!»

Seedorf, ex giocatore del Milan oggi allenatore, in un’intervista rilasciata su “TuttoSport” ha detto la sua riguardo il campionato di quest’anno e la lotta scudetto, parlando anche di Inter.

IL CAMPIONATO – Seedorf in una lunga intervista oggi ha parlato del nuovo campionato, considerando l’Inter Campione d’Italia, ma anche il Milan sua ex squadra: «Sarà ancora più equilibrato della scorsa stagione. Le squadre dal terzo posto in giù si sono rafforzate, ma l’Inter e il Milan hanno ancora qualcosa in più. A mio avviso bisogna vedere come gestirà il Milan i due impegni, perché se da un lato è bello essere tornati in UEFA Champions Legue, anche vincere uno scudetto non sarebbe così male. L’Inter ha dovuto perdere giocatori importanti, non facilmente sostituibili ma resta un’ottima squadra».

Fonte: TuttoSport