Sala: «San Siro, se Inter e Milan volessero fare lo stadio firmo domattina»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato del progetto da parte di Inter e Milan di costruire un nuovo stadio a San Siro.

NUOVO STADIO – Queste le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sul nuovo stadio a San Siro per Inter e Milan durante un incontro con i cittadini tenutosi in Via Capavelatro. «Per lo stadio voglio fare una serie di cose. L’impianto vale il 45% dell’investimento, non di più. Il resto è tutto qualcosa che sta attorno allo stadio, hotel, servizi e residenze che prima di autorizzarli voglio solamente capire se è inseribile in un contesto in cui valorizzi una piccola parte ma intorno hai un po’ il solito disastro. Se le squadre volessero fare lo stadio domattina, io firmo e lo facciamo domattina. Quando si parla del resto pongo un po’ più di cautela, perché è un investimento loro. In questo caso, siccome parliamo di un quartiere delicato, se fai la prima mossa e la sbagli è un casino».

Fonte: MilanNews24.com