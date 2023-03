Di Maria e i ‘classici’: la carta Juventus per la sfida all’Inter − TS

Di Maria giocherà domani il suo secondo Derby d’Italia, Inter-Juventus. All’andata il Fideo entrò nella ripresa. L’argentino è un habitué dei classici europei

ESPERIENZA − La Juventus prova la carta Angel Di Maria per impensierire l’Inter di Simone Inzaghi. Il Fideo, anche se non al 100%, sarà comunque della partita: da capire soltanto se sin dall’inizio o a gara in corso. Il campione del Mondo è comunque un habitué dei grandi classici europei. Oltre al Derby d’Italia, in programma domani, ha già giocato i classici in Spagna con la maglia del Real Madrid, in Inghilterra con quella del Manchester United e soprattutto in Francia con la casacca del PSG. In terra spagnola, ha lasciato il segno in due finali contro il Barcellona: entrambe di Coppa del Rey nel 2011 (assist) e nel 2014 (gol). Protagonista anche nella vittoria per 4-2 dello United ai danni del Manchester City nel derby del 2015. In Francia, invece, il miglior bottino: 12 vittorie in 16 “Le Classique” contro il Marsiglia.

Fonte: Tuttosport − Daniele Galosso