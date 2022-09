De Ketelaere verso una maglia 1′ in Milan-Inter. Bagarre a destra: exit poll

De Ketelaere si avvia verso una maglia da titolare in Milan-Inter. Il belga dovrebbe scendere in campo sulla trequarti. Pioli non ha praticamente dubbi di formazione. A destra bagarre indirizzata

GLI AVVERSARI − Primo Derby di Milano per Charles De Ketelaere che in Milan-Inter giocherà sulla trequarti al posto dello spagnolo Brahim Diaz. Dunque, i nerazzurri (clicca QUI per i dubbi di Inzaghi) dovranno fare i conti con la qualità dell’ex Brugge, autore di un assist in campionato contro il Bologna. Come riporta Gianluca Viscogliosi di Sportitalia, per Pioli quasi nessun dubbio di formazione. A destra la solita bagarre tra Messias e Saelemaekers dovrebbe essere vinta proprio dall’esterno brasiliano.