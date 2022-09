Il Milan di Pioli ha nuovi protagonisti e una struttura ormai consolidata

Il Milan di Pioli è una squadra che ormai si regge su certezze consolidate. Nel 4-2-3-1 brilla Bennacer in mediana e suscita grande curiosità il nuovo acquisto De Ketelaere.

TATTICA – La tattica del Milan di Pioli è ormai consolidata. Il modulo di riferimento è il 4-2-3-1, per quanto poi nello sviluppo del gioco l’atteggiamento tattico possa cambiare. L’azione punta sul possesso palla, con impostazione insistita tra difesa e centrocampisti, per poi trovare sfoghi soprattutto sulle fasce, sia con la progressione che coi cross. I tiri però arrivano sempre da zona centrale. Attezione però alle opzioni verticali, molto cercate per sfruttare il dinamismo delle punte.

STATISTICHE – Il Milan è quarto in Serie A per possesso palla, con un dato sostanzialmente identico all’Inter terza. Lo stile di gioco prevede l’impostazione insistita, ma attenzione all’opzione diretta: i rossoneri sono terzi per passaggi lunghi a partita. Le fasce sono una risorsa importante e infatti gli uomini di Pioli sono secondi per cross a gara. Lo stile generale è offensivo e infatti il Milan è quinto per conclusioni a partita. Meno rilevante la corsa: solo tredicesimi per km a partita.

DETTAGLI – Maignan fresco di titolo del miglior portiere della Serie A 2021-2022 è un fattore sia in porta che nell’impostazione del gioco, soprattutto coi suoi lanci (primo per passaggi lunghi tra i rossoneri). Kalulu in difesa è ormai un titolare e una risorsa indispensabile per doti fisiche: primo tra i centrali per km percorsi, contrasti e intercetti. Bennacer ha iniziato la stagione da miglior giocatore della squadra per rendimento secondo Whoscored: primo per km percorsi, dribbling tra i giocatori con più di una presenza, passaggi medi, passaggi chiave (secondo in tutta la Serie A). e occasioni da gol. In attacco la certezza risponde al nome di Rafael Leao: il portoghese è secondo in tutta la Serie A per conclusioni. La novità invece è De Ketelaere: il classe 2001 belga in soli 146 minuti giocati è secondo per occasioni da gol create.