Milan-Inter, Inzaghi studia le mosse: un ballottaggio apre a più scenari − SI

In vista del Derby Milan-Inter, Inzaghi recupera tutti gli indisponibili eccetto per Lukaku. In casa nerazzurra però rimane aperto un dubbio in difesa

SCENARI − Notte prima di Milan-Inter, Inzaghi è alle prese con un dubbio in difesa: Alessandro Bastoni o Federico Dimarco. Il centrale campione d’Europa ha recuperato dall’influenza ed è a disposizione ma la sua presenza dal primo minuto rimane ancora un mistero. Secondo Tancredi Palmeri di Sportitalia, in caso di forfait pronto sin da subito Dimarco come braccetto mancino. Nel caso in cui Dimarco giocasse come terzo di difesa allora il ruolo di quinta tutta fascia andrebbe a uno tra Matteo Darmian o Robin Gosens. Favorito il jolly di Legnano. Se invece Bastoni dovesse farcela sin dal 1′, allora Dimarco giocherebbe come laterale a sinistra.