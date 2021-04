Crotone-Inter, Conte mette il pilota automatico: un solo dubbio

Sabato alle 18 si giocherà Crotone-Inter, sfida valida per trentaquattresima giornata di Serie A. Per Conte un solo dubbio di formazione.

PILOTA AUTOMATICO – La stagione dell’Inter si avvicina alla fine, e il Crotone sarà la prima delle ultime cinque avversarie. L’imperativo, per Antonio Conte, è vincere per accorciare sempre più il distacco che la matematica impone prima di festeggiare. Per questo motivo, non è lecito attendersi modifiche nell’undici nerazzurro. Contro i calabresi nessuna sorpresa in difesa, ma nemmeno in attacco. Nella gara di andata, Lautaro Martinez firma la prima tripletta coi colori nerazzurri. Romelu Lukaku si “accontenta” invece di un solo gol e un assist, proprio per il fido compagno di reparto. A centrocampo rimane invariata la mediana di qualità, con Christian Eriksen e Nicolò Barella accanto a Marcelo Brozovic. A destra nessuno sposterà Achraf Hakimi dalla sua zona di caccia. L’unico dubbio rimane quindi a sinistra: sarà ancora staffetta a gara in corso tra Ivan Perisic e Matteo Darmian, da decidere chi partirà dal 1′.