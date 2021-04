Conte suona la carica in vista del Crotone: «Di nuovo al lavoro!»

Antonio Conte, dopo un giorno libero concesso ai suoi in seguito alla vittoria contro il Verona, torna a suonare la carica. Inter al lavoro in vista della sfida contro il Crotone.

RITORNO – Un giorno di riposo per godersi una preziosissima vittoria (quella contro il Verona) e si torna al lavoro. L’Inter è infatti tornata oggi ad allenarsi, come confermato anche da Antonio Conte tramite i suoi canali social. “Di nuovo al lavoro”, queste le parole del tecnico nerazzurro che non ha intenzione di perdere tempo per preparare la sfida di sabato contro il Crotone.

