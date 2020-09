Conte col Pisa fa i suoi test: si cerca un vice per il ruolo di de Vrij

Condividi questo articolo

Antonio Conte

Inter-Pisa è stata un’occasione per Conte per fare dei test su un ruolo specifico. Il tecnico ha messo alla prova i suoi difensori per sostituire de Vrij.

ULTIMO TEST – Conte ha approfittato dell’ultima amichevole prima dell’inizio della Serie A per lavorare su un ruolo specifico. Col Pisa (QUI l’analisi tattica) il tecnico ha testato i suoi difensori, per cercare di capire chi possa coprire il ruolo di centrale della difesa a tre. Vale a dire quello di de Vrij.

RUOLO SPECIFICO – La questione non è banale. Conte nella sua prima stagione in quel ruolo ha alternato solo due giocatori. Vale a dire lo stesso olandese e Ranocchia. Una scelta netta, che però ora va rivista dato che il numero 13 è sul mercato e potrebbe lasciare l’Inter dopo quasi dieci anni. Aspettando però la prima di campionato visto che de Vrij è squalificato.

DUE PROVE – Col Pisa Conte ha alternato due giocatori come centrali, uno per tempo. Nella prima frazione il compito è stato coperto da Bastoni, nel secondo da Kolarov. Curiosamente entrambi mancini, ma al lato opposto dello spettro dell’esperienza. Difficile dire se il tecnico abbia già fatto la sua scelta in base a questi esperimenti amichevoli. Ma la ricerca del vice de Vrij è iniziata, andando oltre Ranocchia.