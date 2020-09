Vidal-Inter è fatta: visite mediche lunedì, ecco che numero vuole – SM

Condividi questo articolo

Arturo Vidal Espanyol-Barcellona

SportMediaset riporta che Vidal è pronto a diventare un giocatore dell’Inter. L’operazione si chiuderà domani con le visite mediche e la firma.

OPERAZIONE CHIUSA – Domani Conte potrà riabbracciare il suo pupillo. Vidal sta veramente arrivando all’Inter. Dopo settimane di rinvii il cileno sarà a Milano in serata, e domani l’operazione si chiuderà con visite mediche e firma sul contratto. Per lui pronto un biennale da 6 milioni di euro netti a stagione. Per il Barcellona invece il conguaglio è di un milione più bonus. L’operazione si è sbloccata anche su questo: i catalani chiedevano un indennizzo maggiore rispetto ai 500.000 euro offerti dai nerazzurri.

GODIN VA – Fondamentale per l’arrivo di Vidal è l’addio di Godin, ormai prossimo al Cagliari. L’accordo di rescissione con buonuscita alleggerisce il club da un ingaggio pesante. Che sarà subito coperto appunto dal cileno. Suning ha dato il suo ok.

NUMERO DI MAGLIA – Con che numero giocherà Vidal? Il cileno ha già prenotato la maglia 22, la stessa che ha indossato a Barcellona. Ma spera sempre di riprendere la “sua” numero 8, sempre indossata col Cile, in caso di uscita di Vecino.