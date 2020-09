VIDEO – Crespo, dribbling capolavoro con la Roma: l’Inter fa il bis

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 20 settembre 2006. I nerazzurri vincono lo scontro diretto con la Roma nel turno infrasettimanale, grazie a un’altra magia di Crespo capace anche di sopperire a un rigore sbagliato da Ibrahimovic.

SCONTRO DIRETTO – Quattordici anni fa l’Inter batteva 0-1 la Roma nella terza giornata di Serie A 2006-2007. Il big match del primo turno infrasettimanale della stagione si gioca allo Stadio Olimpico ed è la rivincita della finale di Supercoppa Italiana di un mese prima, con la memorabile rimonta nerazzurra da 0-3 a 3-3 e il successo per 4-3 ai tempi supplementari. Al 44′ Hernan Jorge Crespo, già a segno nel precedente di un mese prima (col momentaneo 2-3, altrettanto splendido), riceve palla da Javier Zanetti, punta Philippe Mexès e lo supera con un doppio dribbling, si trova davanti Doni e lo batte sotto le gambe. Sempre Crespo subisce poi fallo dal difensore francese nella ripresa e conquista un rigore, ma Zlatan Ibrahimovic calcia malissimo e Doni blocca. Nel finale l’espulsione di Patrick Vieira per doppia ammonizione non cambia comunque il risultato. Roberto Mancini batte Luciano Spalletti e va alla rincorsa del Palermo. Di seguito il video di Roma-Inter dall’account YouTube “Andreabrega”.