De Vrij assente alla prima stagionale dell’Inter, una coincidenza curiosa

Stefan de Vrij Tottenham-Inter

Stefan de Vrij a causa di un infortunio con la maglia dell’Olanda è destinato a saltare la prima dell’Inter. Una coincidenza curiosa col 2019-2020.

ASSENTE SICURO – Conte ha una certezza di formazione per la prima di campionato, purtroppo in negativo. Al centro della difesa il tecnico non potrà contare sul totem de Vrij, uno dei leader della sua Inter. Colpa di un infortunio in nazionale, ma nel dubbio il centrale non ci sarebbe stato in ogni caso visto che è pure squalificato. Il che connota una sorta di tradizione. Un anno fa infatti l’olandese non ha giocato la prima di campionato. E nemmeno la seconda in realtà.

COME UN ANNO FA – Riavvolgiamo il nastro a un anno fa. Prima di campionato 2019-2020, prima di Conte e di tutto un nuovo corso. C’è un intoppo, proprio all’immediata vigilia. De Vrij nel riscaldamento della sfida col Lecce accusa un problema fisico. E non gioca, saltando poi come dicevamo anche la seconda a Cagliari. Ranocchia prenderà il suo posto, iniziando dunque la stagione da titolare. Una curiosa coincidenza.