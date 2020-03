Chiellini, niente partitella. Allarme bianconero in vista di Juventus-Inter?

Condividi questo articolo

Domenica sera dovrebbe giocarsi Juventus-Inter. Ormai manca solo l’ufficialità. Ecco quindi – secondo Giovanni Guardalà di “Sky Sport” – le ultime sui bianconeri guidati da Sarri in particolare Chiellini

SITUAZIONE – «La Juventus oggi si è allenata intensamente in vista della sfida contro l’Inter. Cristiano Ronaldo è rientrato e si è allenato regolarmente. Sua madre sta meglio. Sarri continua a chiedere maggiore velocità nel far girare la palla. Chiellini non ha però partecipato alla partitella così come programmato. Questo fa parte del programma di recupero. Ha però un leggero affaticamento all’adduttore. Nessun allarme in casa bianconera. Vediamo cosa accadrà da qui a domenica. Non si vogliono forzare i tempi».