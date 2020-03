Di Marzio: “Juventus-Inter domenica sera. Oggi alcuni Presidenti…”

Dopo la decisione del Consiglio dei Ministri che ha chiuso le porte degli stadi e non solo (QUI il testo del Decreto) è atteso il comunicato della Lega Serie A con la data di Juventus-Inter

ATTESA – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a “Sky Sport 24”: «Qualcuno oggi ha provato nella bozza del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri a trovare qualche cavillo per giocare a porte aperte, ma invece è certo: giocheranno tutti a porte chiuse. Juventus-Inter sarà domenica sera. Non è escluso che una partita sia di lunedì. Ricordiamo che si disputeranno le 6 partite non giocate il week and scorso».