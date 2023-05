Champions League, l’UEFA premia due dell’Inter! Votazione aperta

La vittoria di ieri dell’Inter per 0-2 sul Milan ha portato a molti elogi – anche dall’estero – per la prestazione della squadra di Inzaghi. L’UEFA ha inserito due giocatori nella shortlist per il migliore della settimana nell’andata delle semifinali di Champions League.

AL TOP – L’UEFA celebra la prova di ieri dell’Inter sul Milan, all’indomani dello 0-2 del Meazza. Sono ben due i giocatori – su quattro totali – candidati al premio di Player of the Week dell’andata delle semifinali di Champions League. Uno è Henrikh Mkhitaryan, anche autore dello 0-2 e nominato MVP (vedi articolo), l’altro è Nicolò Barella. Con loro Vinicius Junior del Real Madrid e Kevin De Bruyne del Manchester City, autori degli splendidi gol nell’1-1 della gara del Bernabéu. Per votare uno dei due dell’Inter si può andare sul sito dell’UEFA oppure sull’app ufficiale della Champions League.