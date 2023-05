Serena: «Milan troppo dimesso, l’Inter poteva già fare sua la finale»

Serena ospite a Radio Sportiva, ha analizzato la partita d’andata del derby di Champions League tra Milan e Inter. Ecco le parole del doppio ex.



MERITI E DEMERITI − Aldo Serena ha parlato dell’andata della semifinale di Champions League tra Milan e Inter: «Ieri mi ha colpito molto l’avvio di partita. Il fatto che il Milan fosse dimesso e che dopo le reti di Edin Dzeko e Henrikh Mkhitaryan non abbia più trovato la compattezza e sia stato in balia dei nerazzurri per quasi tutto il primo tempo. Nella prima frazione l’Inter poteva fare già sua la finale. Non c’è riuscita anche se ha calciato in porta sette-otto volte. Nella ripresa i rossoneri si sono un po’ rifatti, hanno avuto l’opportunità di riuscire ad accorciare con Sandro Tonali. Con l’1-2 sarebbe stato tutto ancora in ballo, anche se lo 0-2 non è definitivo. Però sono convinto che sarà difficile ribaltarlo. Io penso che Stefano Pioli non avesse preparato la partita con una intensità bassa. Di solito quando il Milan aveva tutti a diposizione ha sempre cercato di trovare gli spazi per andare in contro attacco e liberare la fantasia e la velocità di Rafael Leao e di Brahim Diaz. Ieri poteva farlo ugualmente anche senza il portoghese, ma non lo ha fatto. Invece lo ha fatto l’Inter che ha abbassato il baricentro di gioco. Ha pressato meno del solito e non ha concesso spazi ai rossoneri».