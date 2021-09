Champions League, le classifiche aggiornate: Inter, ora serve rincorrere

Il martedì di Champions League per l’Inter è amaro non solo per lo 0-0 con lo Shakhtar Donetsk (vedi articolo), ma anche perché lo Sheriff va incredibilmente vincere all’89’ a Madrid (vedi articolo) e si porta a +5 sui nerazzurri. Milan sconfitto al 97′ dall’Atlético Madrid e che protesta con l’arbitro (vedi articolo).

CHAMPIONS LEAGUE – 2ª GIORNATA

GRUPPO A

PSG-Manchester City 2-0 8′ Gueye, 74′ Messi

RB Lipsia-Club Brugge 1-2 5′ Nkunku (L), 22′ Vanaken, 41′ Rits

CLASSIFICA: PSG 4, Club Brugge 4, Manchester City 3, RB Lipsia 0

GRUPPO B

Milan-Atlético Madrid 1-2 20′ Rafael Leão (M), 84′ Griezmann, 97′ rig. L. Suarez

Porto-Liverpool 1-5 18′, 60′ Salah, 45′ Mané, 75′ Taremi (P), 77′, 81′ Firmino

CLASSIFICA: Liverpool 6, Atlético Madrid 4, Porto 1, Milan 0

GRUPPO C

Ajax-Besiktas 2-0 17′ Berghuis, 43′ Haller

Borussia Dortmund-Sporting CP 1-0 37′ Malen

CLASSIFICA: Ajax 6, Borussia Dortmund 6, Besiktas 0, Sporting CP 0

GRUPPO D

Shakhtar Donetsk-Inter 0-0

Real Madrid-Sheriff 1-2 25′ Yakhshiboev, 65′ rig. Benzema (R), 90′ S. Thill

CLASSIFICA: Sheriff 6, Real Madrid 3, Inter 1, Shakhtar Donetsk 1

Domani in Champions League per le italiane Atalanta-Young Boys (ore 18.45) e Juventus-Chelsea (ore 21).