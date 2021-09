Il Milan non regge in 10 uomini, l’Atletico Madrid la vince su rigore al 97′!

Milan-Atletico Madrid, sfida del secondo turno di Champions League, è andata in scena questa sera a San Siro. Il match si è concluso con il punteggio di 1-2 per gli spagnoli in rimonta.

POLEMICHE – Nel secondo turno di Champions League, il Milan di Stefano Pioli ospita l’Atletico Madrid a San Siro. A passare in vantaggio sono proprio i rossoneri con Rafael Leão, che al 20′ scarica un potente destro in rete su assist di Brahim Díaz. Al 29′ espulso Franck Kessié per doppia ammonizione e Milan che rimane in dieci uomini. Il primo tempo si chiude sull’1-0. Nella ripresa la squadra di Diego Simeone le prova tutte, con i rossoneri che resistono anche in inferiorità numerica. La difesa dei padroni di casa cede all’84’, quando Antoine Griezmann trova la rete con un forte sinistro su assist di Renan Lodi. Nei minuti di recupero arriva la svolta definitiva: fallo di mano di Pierre Kalulu in area e rigore per gli spagnoli. Luis Suarez trasforma e regala i tre punti all’Atletico Madrid tra le proteste dei milanisti. Il Milan rimane fermo a zero punti dopo due sconfitte su due.