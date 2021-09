Real Madrid, tonfo scandaloso all’89’! Sheriff primo a +5 sull’Inter

Real Madrid-Sheriff Tiraspol, sfida del secondo turno di Champions League, si è disputata questa sera allo stadio Santiago Bernabeu. Il match è terminato con la clamorosa vittoria dei moldavi per 1-2.

CLAMOROSO! – Dopo quasi due anni, il Real Madrid torna a disputare una partita di Champions League nella propria casa, lo stadio Santiago Bernabeu. L’avversario per questa occasione è lo Sheriff Tiraspol, reduce dalla vittoria contro lo Shakhtar Donetsk nel primo turno. A passare in vantaggio, a sorpresa, sono proprio gli ospiti con un colpo di testa di Jasurbek Yaxshiboyev al 25′. La squadra di Carlo Ancelotti la riprende al 65′: Vinícius Júnior subisce fallo in area e Karim Benzema trasforma il rigore dell’1-1. Negli ultimi minuti assedio delle merengues con difesa eroica dei moldavi con grandi interventi del portiere Georgios Athanasiadis. All’89’ succede l’impensabile. Lo Sheriff Tiraspol torna in vantaggio con uno splendido sinistro da fuori di Sébastien Thill. Il match termina con un clamoroso 1-2. Il Real Madrid perde in casa e rimane fermo a tre punti, non approfittando del pareggio tra Shakhtar Donetsk e Inter (vedi articolo). Lo Sheriff Tiraspol sale primo in classifica con sei punti, risultato impensabile il giorno dei sorteggi.