Champions League, le classifiche aggiornate: Inter, dopo lo Sheriff è -2

Il martedì di Champions League sorride finalmente all’Inter, che supera lo Sheriff con un 3-1 e si sblocca (vedi articolo). In classifica nerazzurri a -2 dai moldavi e dal Real Madrid, che dilaga a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk (vedi articolo). Terza sconfitta su tre per il Milan sempre fermo a quota zero (vedi articolo).

CHAMPIONS LEAGUE – 3ª GIORNATA

GRUPPO A

Club Brugge-Manchester City 1-5 30′ Joao Cancelo, 43′ rig., 84′ Mahrez, 53′ Walker, 67′ Palmer, 81′ Vanaken (C)

PSG-RB Lipsia 3-2 9′ Mbappé, 28′ André Silva (L), 57′ Mukiele (L), 67′, 74′ rig. Messi

CLASSIFICA: PSG 7, Manchester City 6, Club Brugge 4, RB Lipsia 0

GRUPPO B

Atlético Madrid-Liverpool 2-3 8′, 78′ rig. Salah, 20′, 34′ Griezmann (A), 13′ Keita

Porto-Milan 1-0 65′ L. Diaz

CLASSIFICA: Liverpool 9, Atlético Madrid 4, Porto 4, Milan 0

GRUPPO C

Besiktas-Sporting CP 1-4 15′, 27′ Coates, 24′ Larin (B), 44′ rig. Sarabia, 89′ Paulinho

Ajax-Borussia Dortmund 4-0 11′ aut. Reus, 25′ Blind, 57′ Antony, 72′ Haller

CLASSIFICA: Ajax 9, Borussia Dortmund 6, Sporting CP 3, Besiktas 0

GRUPPO D

Inter-Sheriff 3-1 34′ Dzeko, 51′ Thill (S), 58′ Vidal, 67′ de Vrij

Shakhtar Donetsk-Real Madrid 0-5 37′ aut. Kryvtsov, 51′, 56′ Vinicius Junior, 65′ Rodrygo, 91′ Benzema

CLASSIFICA: Sheriff 6, Real Madrid 6, Inter 4, Shakhtar Donetsk 1

Domani in Champions League Manchester United-Atalanta e Zenit-Juventus (ore 21) per le italiane.