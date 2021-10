FOTO – Bastoni indica la via: «Continuare così verso grandi risultati!»

Bastoni è entrato nel secondo tempo del successo dell’Inter contro lo Sheriff Tiraspol (vedi articolo). Sui propri social, il difensore centrale spinge i nerazzurri ad alzare ulteriormente l’asticella.

OBIETTIVO – Alessandro Bastoni è partito dalla panchina nel match Inter-Sheriff Tiraspol di Champions League, ma ha fatto comunque vedere tutto il suo valore dopo il suo ingresso in campo nella ripresa. Solido in difesa e sempre propositivo in attacco, ha dato un vero e proprio cambio di marcia ai nerazzurri nel secondo tempo (qui le pagelle). Su Instagram, il giovane difensore ha indicato l’obiettivo dell’Inter dopo questo importante successo: “Continuare così per raggiungere grandi risultati”. Di seguito il post dall’account Instagram ufficiale.

Fonte: Instagram – Alessandro Bastoni