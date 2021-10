Milan, altro tonfo in Champions League! Col Porto arriva la 3ª sconfitta su 3

Porto-Milan, sfida del terzo turno di Champions League, si è disputata questa sera all’Estádio do Dragão. Il match è terminato sul punteggio di 1-0 per i portoghesi padroni di casa.

ZERO PUNTI – Dopo le due sconfitte con Liverpool e Atletico Madrid, il Milan cerca il riscatto contro il Porto nel Gruppo B di Champions League. Nella prima frazione di gioco le squadre non riescono a trovare la via della rete e rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. La più grande occasione capita sui piedi di Luis Díaz che colpisce il palo a Ciprian Tatarusanu battuto. Nella ripresa i portoghesi continuano a spingere. Il meritato vantaggio arriva al 65′ con Luis Díaz che calcia di destro dal limite dell’area e trova l’1-0. La squadra di Sergio Conceição ottiene così i 3 punti e sale a 4 in classifica. Il Milan di Stefano Pioli resta fermo a 0, con 3 sconfitte su 3.