Inzaghi: «Grande partita, il girone è aperto e mancano tre partite»

Simone Inzaghi ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset nel post di Inter-Sheriff Tiraspol parlando di come la squadra abbia risposto molto bene al KO contro la Lazio. Il girone di Champions League rimane aperto per il tecnico

GIRONE APERTO − Le parole di Inzaghi sulla gara contro lo Sheriff: «Penso che la squadra abbia fatto grande partita, abbiamo fatto tre gol, preso tre pali. Dobbiamo sapere come forzare le giocate, non sempre perché abbiamo anche preso qualche ripartenza importante. La sconfitta di sabato ci ha fatti arrabbiare per questa sera. Girone aperto, ne mancano altre tre ma adesso abbiamo altre partite molto importanti».