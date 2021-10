Inter-Sheriff, 3-1 show a San Siro: prima vittoria in Champions League

Termina Inter-Sheriff, sfida valevole per la terza giornata del girone D della UEFA Champions League. i nerazzurri dominano la partita, subendo il momentaneo pareggio soltanto da calcio di punizione. Le reti di Arturo Vidal prima e Stefan de Vrij prima, però, consegnano la prima vittoria europea a Simone Inzaghi.

DOPPIO GOL – Dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 1-0 (vedi report), riprende Inter-Sheriff. Gli ospiti ripartono più motivati e al 53′ arriva il gol del pareggio: punizione dalla lunga distanza battuta in maniera magistrale da Thill che si infila alle spalle di Samir Handanovic per l’1-1. Subito dopo la rete Simone Inzaghi corre ai ripari togliendo Federico Dimarco e mandando in campo al suo posto Alessandro Bastoni. Reagisce subito l’Inter dopo il gol subito e riprende ad attaccare a pieno regime, creando un altro grande pericolo al 56′ quando Ivan Perisic colpisce il palo. Gol che arriva al 58′ quando Edin Dzeko libera Arturo Vidal in area con un assist di pregevole fattura, il cileno batte a rete e la palla si insacca nonostante Celeadnic fosse riuscito a toccare.

Inter-Sheriff, tris firmato Stefan de Vrij

…E TRE! – L’inerzia della partita dopo il gol torna totalmente in mano dell’Inter, che al 67′ trova anche il terzo gol. Calcio d’angolo di Marcelo Brozovic, sponda di testa di Denzel Dumfries e sul pallone è pronto Stefan de Vrij con una girata al volo che si deposita nell’angolino basso alla sinistra di Celeadnic per il 3-1. Altri due cambi al 75′, per far riposare Edin Dzeko e Arturo Vidal, dentro al loro posto Alexis Sanchez e Roberto Gagliardini. Dominio totale dei padroni di casa, con Ivan Perisic che all’83’ colpisce una traversa con un siluro da dentro l’area. Ultimo cambio all’85’ per il tecnico nerazzurro, che concede minuti ad Aleksandar Kolarov e a un rientrante Stefano Sensi togliendo Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. Dopo 3 di recupero arriva poi il fischio finale: prima vittoria europea per i nerazzurri!

INTER 3 – 1 SHERIFF

MARCATORI: Dzeko (I) al 35′, Thill (S) al 53′, Vidal (I) al 58′, de Vrij (I) al 67′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 19 J. Correa, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

SHERIFF TIRASPOL (4-2-3-1): 1 Celeadnic; 13 Fernando Costanza, 2 Arboleda, 55 Dulanto, 15 Cristiano; 21 Addo, 31 S. Thill; 77 Bruno, 22 Kolovos, 10 Castaneda (C); 9 A. Traoré.

A disposizione: 33 Pascenco; 6 Radeljic, 16 Julien, 18 Kyabou, 19 S. Cojocari, 20 Nikolov, 98 Cojocaru, 99 Yansane.

Allenatore: Jurij Vernydub